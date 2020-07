Domenica da dimenticare per Charles Leclerc, 11° al traguardo in Ungheria, doppiato e fuori dalla zona punti: "Mancava bilanciamento alla mia Ferrari, non capisco cosa sia successo rispetto a sabato. Le soft all'inizio? Scelta non corretta, ma avremmo sofferto comunque. E' stato tutto difficile" GP UNGHERIA, LA CRONACA

Un altro weekend non certo positivo per Charles Leclerc, che dopo l'incidente causato allo Spielberg che ha messo fuori gioco le due Ferrari, ha chiuso 11° in Ungheria una gara in cui è stato sempre in difficoltà a causa delle gomme. Una confidenza con la SF1000 persa dopo una due giorni in cui sembrava in risalita. Anche il monegasco, così come il compagno Sebastian Vettel, è stato doppiato.