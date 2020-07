Sebastian Vettel ha chiuso al sesto posto il GP d'Ungheria, terza prova del Mondiale. Un risultato che porta punti alla Ferrari, reduce dal doppio zero nel round di Stiria, ma che conferma le difficoltà della Rossa, doppiata da Lewis Hamilton in una gara in cui solo tre vetture non Mercedes hanno chiuso a pieni giri. Le Ferrari non finivano entrambe doppiate da dodici anni: l'ultima volta era il GP di Silverstone del 2008, con al volante Massa e Raikkonen.