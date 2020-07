La scuderia di Maranello ha annunciato una nuova struttura organizzativa dell'area tecnica, ridefinendo la catena di comando in modo non più orizzontale. Per questo è stata creata anche una nuova area, denominata Performance Development, affidata a Enrico Cardile. Binotto: "Dovevamo dare segnale forte"

Una nuova struttura organizzativa per la Ferrari. La scuderia di Maranello ha annunciato di aver rivisto la struttura organizzativa dell'area tecnica al fine di renderla più efficiente e orientata allo sviluppo della prestazione, rivedendone l'impostazione in maniera da definire una catena di comando non più orizzontale e affidando ai responsabili di ciascuna area tutte le deleghe necessarie al raggiungimento degli obiettivi preposti. A tale scopo è stata creata anche una nuova area, denominata Performance Development, affidata alla responsabilità di Enrico Cardile.



"Le altre aree di competenza - aggiunge la Ferrari in una nota - rimangono inalterate: Enrico Gualtieri è responsabile della Power Unit, Laurent Mekies è Direttore Sportivo e reponsabile delle attività di pista mentre Simone Resta rimane a capo dell'area Ingegneria Telaio".