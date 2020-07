Basilicata: 269 tamponi, 36 positivi

Trentasei dei 269 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono positivi e appartengono nella maggior parte dei casi a bengalesi trasferiti in Basilicata dalla Sicilia, dopo il loro sbarco. Dei 36 positivi, 33 sono appunto migranti (tutti in isolamento in tre strutture di accoglienza), uno è un cittadino di Moliterno (Potenza), e due sono persone di nazionalità estera, in isolamento domiciliare in Basilicata.