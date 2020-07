Il pilota della Racing Point assente dalla conferenza stampa a Silverstone per motivi precauzionali: atteso nuovo test Covid dopo che il primo è risultato incerto. In via precauzionale è in auto-isolamento. Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Sergio Perez, pilota della Racing Point, in isolamento precauzionale. Il messicano non si è presentato nella conferenza stampa di Silverstone dopo che il test per valutare l’eventuale positività al Covid-19 ha dato esito "non conclusivo" (incerto) e per questo si rende necessario un successivo controllo. Al test vengono sottoposti tutti gli ammessi al paddock per il weekend di Formula 1. Perez è in auto-isolamento e la notizia è stata ufficializzata dalla stessa Racing Point attraveso i propri canali social. In caso di forfait dal GP, al suo posto ci sarebbe il connazionale Esteban Gutierrez.