I piloti della Ferrari nel giovedì di Silverstone parlano del momento difficile della Rossa. Leclerc: "Nessuna frustrazione, c'è da lavorare e semmai c'è motivazione". Vettel: "Con il pacchetto giusto potrei dare ancora molto".

La Formula 1 è in Gran Bretagna per una doppia sfida sul tracciato di Silverstone. Un tacciato speciale, una pista velocissima dove serve tanto motore e tanto talento per affrontare curve che sono altrettanto veloci. Ecco perché Silverstone piace tanto ai piloti. Mercedes e il padrone di casa Hamilton favoriti, mentre dalla Red Bull e soprattutto dalla Ferrari sono attesi segnali di rinascita anche dopo le parole del presidente Elkann e la conferma del team principal Binotto, pur con una riorganizzazione verticale dell’assetto del team. I risultati non arriveranno subito, questo è chiaro, ma è un primo passo per uscire da un momento troppo complicato.

Leclerc: "Nessuna frustrazione" approfondimento Ferrari, il 2020 è un laboratorio per il futuro "Non c’è alcuna frustrazione, bisogna essere onesti perché è un periodo difficile e ci vorrà tanto lavoro per tornare al livello che vogliamo. Al momento non siamo dove vorremmo essere. Non sono frustrato, ma motivato per rendere le cose migliori e vedere i progressi".