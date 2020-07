Nel giovedì di Silverstone, il pilota dell'Alfa Romeo Racing parla delle tre gare del Mondiale 2020 in programma in Italia: "Monza favolosa, ma adoro i circurti del Mugello e di Imola". Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

