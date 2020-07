Lewis Hamilton non finisce mai di stupire. Fenomeno in pista, fuori dalle corse negli ultimi anni lo abbiamo conosciuto per una serie di altri impegni che lo hanno resto una vera star a livello mondiale. C'è la lotta al razzismo, la salvaguardia del pianeta, ma anche altri temi più leggeri come la moda oppure la musica. Nel 2018, Christina Aguilera aveva pubblicato una canzone intitolata Pipe che aveva attirato l'attenzione per il featuring con il misterioso XNDA. Una voce, la sua, apparsa sin da subito simile a quella del pilota della Mercedes. E ora, con una storia Instagram, la certezza: "Ragazzi, ho passato gli ultimi 10 anni o più a scrivere e registrare, lavorando con alcune delle persone più talentuose e belle alle quali sono grato. È stato lo sbocco più incredibile. Ho avuto 2 ore per scrivere il versetto e registrare. L'obiettivo era quello di far uscire la canzone con un nome diverso, in modo da poterla far ascoltare prima e poi far sapere che ero io, ma non ha funzionato nel modo che avevo pianificato"