Il terzo posto a Silverstone è stato il frutto del buon lavoro fatto in qualifica e di una gara gestita bene. Ma c'è di più nel processo di crescita del ragazzo e del pilota: un cambio di mentalità.

Non amo particolarmente il verbo ottimizzare, al di là del contesto in cui può essere più o meno opportuno usarlo. Ma sono d’accordo con Marc Gené quando dice che Charles Leclerc ha, appunto, ottimizzato. Cosa? Il podio del monegasco a Silverstone è cioè frutto di quello che ha costruito nella qualifica di sabato. Partire con il quarto tempo gli ha permesso di gestire e di andare sul podio, con la consapevolezza che in una gara di 52 giri come quella in Gran Bretagna qualcosa può sempre succedere. Ed è successo agli altri, per fortuna del pilota Ferrari.