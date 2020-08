Rapida risposta di Pirelli dopo i casi di delaminazione e forature nel GP di Silverstone di domenica scorsa, con protagonisti Bottas, Hamilton e Sainz. Molteplici le cause e una conferma per la prossima gara, dove verranno utilizzate mescole più morbide

Pirelli ha dato una risposta rapida sulle cause dei cedimenti degli pneumatici nel finale del GP di Silverstone di domenica scorsa. Bottas, Sainz e Hamilton avevano visto una delaminazione netta dell'anteriore sinistra, con tanto di foratura: il britannico ha infatti conquistato la gara su tre ruote. Le cause sono molteplici: si va da un lungo stint di 40 giri alle caratteristiche del circuito, fino alla velocità delle monoposto rispetto al 2019. Pirelli ha anche confermato la scelta di una mescola più morbida in vista del secondo round di Silverstone, in programma domenica prossima.