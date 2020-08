Il direttore esecutivo di Mercedes sul rinnovo di Bottas per il 2021: "E' un Valtteri più forte che mai". E in un certo senso annuncia anche il prolungamento dell'accordo con Hamilton: "Oggi abbiamo il più forte coppia di piloti in F1 e la firma di Valtteri è un importante primo passo per mantenere questa forza per il futuro". In questo fine settimana si corre a Silverstone per il GP dei 70 anni della F1: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV DEL GP DI "SILVERSTONE 2"

"Siamo molto entusiasti del rinnovo di Bottas per un'altra stagione. Stiamo di fronte al Valtteri più forte mai visto quest'anno, in termini di prestazioni in pista, ma anche fisicamente e mentalmente". Così Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes, sul rinnovo del 30enne pilota finlandese. "È secondo in campionato - aggiunge Wolff - ha terminato l'ultima stagione al secondo posto e gioca un ruolo molto importante nelle prestazioni complessive del nostro team".