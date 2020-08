Il pilota della Ferrari nella conferenza che apre il secondo weekend di gara a Silverstone: "Non sono certo contento di come ho preparato Budapest, ma al di là del mio errore in Austria non credo che il passo sia coì diverso tra le macchine". In questo fine settimana si corre per il GP dei 70 anni della F1: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Non credo sia più difficile degli anni passati, certamente non sono stato molto contento del modo in cui ho lavorato e della preparazione durante il weekend di Budapest. Però, al di là del mio errore nella seconda gara in Austria, non credo che il passo sia stato così diverso tra le macchine". Sono le parole di Charles Leclerc nel giovedì di conferenza stampa che ha aparto il GP del 70° anniversario della F1 in programma a Silverstone. Il pilota della Ferrari ha poi ribadito: "Non penso sia più difficile rispetto alle stagioni passate".