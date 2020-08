Il pilota tedesco, nella conferenza del giovedì di "Silverstone 2", è tornato a parlare del suo futuro: "Ho diverse possibilità, magari non così tante in F1 perché è facile calcolare i sedili occupati. Il tempo dirà se farò la scelta giusta, ma non c'è troppo stress a riguardo". In questo fine settimana si corre per il GP dei 70 anni della F1: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

“Ho tante possibilità per il futuro, magari non così tante in Formula 1 perché basta fare i calcoli per vedere i sedili che sono già occupati”. Sebastian Vettel è tornato a parlare delle ipotesi sul suo futuro nella conferenza stampa di Silverstone, dove domenica si torna a correre per la seconda volta consecutiva. “Come ho sempre detto – ha aggiunto il pilota tedesco - la cosa più importante è che io sia contento della mia scelta. E il tempo dirà quale sarà questa scelta e vedremo. Non sono troppo stressato al riguardo”.