Charles Leclerc ha chiuso in ottava posizione le qualifiche del GP del 70° anniversario della F1 a Silverstone. Un peggioramento rispetto alla quarta piazza di una settimana fa, che però non stupisce il monegasco: "La posizione più realistica delle nostre possibilità è quella odierna, non quella di sette giorni fa - ha spiegato a Sky Sport -. Sulle medie avevamo un buon passo, ma ci è mancato qualcosa con la soft. Fatichiamo ad arrivare nell’ultimo settore con le gomme ancora in buone condizioni, il degrado è più evidente in questo fine settimana rispetto allo scorso weekend".