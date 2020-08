Le parole del direttore esecutivo di Mercedes sono una frenata verso la firma del nuovo Patto della Concordia, intesa per la gestione degli introiti commerciali tra i team: "Noi i più penalizzati, non siamo stati trattati come avremmo meritato. Quanto siamo lontani? Dipende dalle altre parti". Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

