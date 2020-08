Formula 2, vince Ilott. Settimo Mick Schumacher

Ilott conquista il secondo round a Silverstone di Formula 2, balzando anche in testa al Mondiale: il britannico chiude davanti a Lundgaard e Aitken. Settimo posto per Mick Schumacher. Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Callum Ilott ha conquistato la Feature Race di Formula 2 che si è corsa a Silverstone nel GP del 70° anniversario della F1. L'inglese della UNI-Virtuosi ha preceduto Lundgaard e Aitken al termine di una gara dominata. Ilott, al secondo successo in F2, balza anche in testa al Mondiale. Settima piazza per Mick Schumacher, mentre l'italiano Luca Ghiotto ha chiuso in 13^ posizione.