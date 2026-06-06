Formula 2, GP Monaco: Leon vince la Sprint Race, Minì chiude 3°MONTE-CARLO @Formula2
Il messicano Noel Léon conquista la Sprint Race di Formula 2 a Monaco precedendo Bilinski e Minì. L'italiano resta così in testa al campionato con 63 punti. Domenica la Feature Race. Tutto il fine settimana di Monte-Carlo è live su Sky e in streaming su NOW
Archiviata la prima pole position in Formula 2 conquistata dal brasiliano Rafael Câmara (Invicta), nonostante una toccata contro le barriere di protezione e una riparazione volante in pit lane, le monoposto della serie cadetta vanno in pista per la Sprint Race con la griglia -come da consuetudine- invertita per i migliori dieci tempi. E così dalla prima fila, a Monte-Carlo, scattano il messicano Noel Léon (Campos) e l’anglopolacco Bilinski (Dams), davanti a Minì (MP), leader del campionato ma autore di una qualifica non molto positiva, che lo ha visto ottenere solo il sesto tempo grazie anche alla penalita rimediata da Maini, retrocesso di tre posizioni in griglia (come lui anche Durksen e Bennett) e a sua volta graziato per un'infrazione commessa in pit lane. Al via è come sempre mucchio selvaggio per cercare la miglior posizione in vista della prima curva e del primo allungo. A prendere la testa della corsa è Leon. Alla fine del secondo giro Goethe deve rientrare in pit lane. Dal fondo risale Van Hoepen riguadagnando sei posizioni. Poi viene penalizzato di 10” per aver tagliato e tratto vantaggio, vanificando tutto. Gara che si trascina con le posizioni cristallizzate per almeno venti giri. Dunne (Rodin) si segnala per il giro veloce, poi toltogli da Tsolov (Campos). A poco più di otto giri dal termine Miyata (Hitech) sorpassa Inthraphuvasak (ART) e guadagna l’undicesima posizione. Goethe ancora al pit. Al 25° giro si ferma Inthraphuvasak.
Cuor di Leon, sua la Sprint. Minì sempre in testa alla classifica
Sul traguardo arrivano nell’ordine: Léon (Campos), Bilinski (Dams), Minì (MP) e poi a punti anche Durksen, Beganovc, Stenshorne, Maini e Camara. Con il decimo posto salva il punto per il giro veloce Tsolov (Campos). In testa alla classifica generale rimane Gabriele Minì a quota 63 punti, davanti a Léon (43). Domani Feature Race con Camara e Tsolov in prima fila.