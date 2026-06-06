Archiviata la prima pole position in Formula 2 conquistata dal brasiliano Rafael Câmara (Invicta), nonostante una toccata contro le barriere di protezione e una riparazione volante in pit lane, le monoposto della serie cadetta vanno in pista per la Sprint Race con la griglia -come da consuetudine- invertita per i migliori dieci tempi. E così dalla prima fila, a Monte-Carlo, scattano il messicano Noel Léon (Campos) e l’anglopolacco Bilinski (Dams), davanti a Minì (MP), leader del campionato ma autore di una qualifica non molto positiva, che lo ha visto ottenere solo il sesto tempo grazie anche alla penalita rimediata da Maini, retrocesso di tre posizioni in griglia (come lui anche Durksen e Bennett) e a sua volta graziato per un'infrazione commessa in pit lane. Al via è come sempre mucchio selvaggio per cercare la miglior posizione in vista della prima curva e del primo allungo. A prendere la testa della corsa è Leon. Alla fine del secondo giro Goethe deve rientrare in pit lane. Dal fondo risale Van Hoepen riguadagnando sei posizioni. Poi viene penalizzato di 10” per aver tagliato e tratto vantaggio, vanificando tutto. Gara che si trascina con le posizioni cristallizzate per almeno venti giri. Dunne (Rodin) si segnala per il giro veloce, poi toltogli da Tsolov (Campos). A poco più di otto giri dal termine Miyata (Hitech) sorpassa Inthraphuvasak (ART) e guadagna l’undicesima posizione. Goethe ancora al pit. Al 25° giro si ferma Inthraphuvasak.