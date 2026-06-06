Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Formula 2, GP Monaco: Leon vince la Sprint Race, Minì chiude 3°

MONTE-CARLO
Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

@Formula2

Il messicano Noel Léon conquista la Sprint Race di Formula 2 a Monaco precedendo Bilinski e Minì. L'italiano resta così in testa al campionato con 63 punti. Domenica la Feature Race. Tutto il fine settimana di Monte-Carlo è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

Archiviata la prima pole position in Formula 2 conquistata dal brasiliano Rafael Câmara (Invicta), nonostante una toccata contro le barriere di protezione e una riparazione volante in pit lane, le monoposto della serie cadetta vanno in pista per la Sprint Race con la griglia -come da consuetudine- invertita per i migliori dieci tempi. E così dalla prima fila, a Monte-Carlo, scattano il messicano Noel Léon (Campos) e l’anglopolacco Bilinski (Dams), davanti a Minì (MP), leader del campionato ma autore di una qualifica non molto positiva, che lo ha visto ottenere solo il sesto tempo grazie anche alla penalita rimediata da Maini, retrocesso di tre posizioni in griglia (come lui anche Durksen e Bennett) e a sua volta graziato per un'infrazione commessa in pit lane. Al via è come sempre mucchio selvaggio per cercare la miglior posizione in vista della prima curva e del primo allungo. A prendere la testa della corsa è Leon. Alla fine del secondo giro Goethe deve rientrare in pit lane. Dal fondo risale Van Hoepen riguadagnando sei posizioni. Poi viene penalizzato di 10” per aver tagliato e tratto vantaggio, vanificando tutto. Gara che si trascina con le posizioni cristallizzate per almeno venti giri. Dunne (Rodin) si segnala per il giro veloce, poi toltogli da Tsolov (Campos). A poco più di otto giri dal termine Miyata (Hitech) sorpassa Inthraphuvasak (ART) e guadagna l’undicesima posizione. Goethe ancora al pit. Al 25° giro si ferma Inthraphuvasak

Cuor di Leon, sua la Sprint. Minì sempre in testa alla classifica

Sul traguardo arrivano nell’ordine: Léon (Campos), Bilinski (Dams), Minì (MP) e poi a punti anche Durksen, Beganovc, Stenshorne, Maini e Camara. Con il decimo posto salva il punto per il giro veloce Tsolov (Campos). In testa alla classifica generale rimane Gabriele Minì a quota 63 punti, davanti a Léon (43). Domani Feature Race con Camara e Tsolov in prima fila.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Problemi Norris, McLaren rompe il coprifuoco

MONTE-CARLO

Dopo i problemi di Norris nelle libere di venerdì, il team di Woking ha reso noto che "per...

Vasseur in ospedale, non sarà presente al circuito

ferrari

Frederic Vasseur non sarà presente in circuito oggi. Lo comunica la Ferrari con una nota: "A...

Che tempo fa a Monte-Carlo? Le previsioni meteo

Formula 1

Che tempo ci sarà a Monte-Carlo per il sesto GP dell'anno? Al momento nel weekend non sono...

Hamilton: "Carlo Santi è un po' il Bono italiano"

ferrari

Il pilota della Ferrari ha parlato a Sky Sports del rapporto con Carlo Santi, suo ingegnere di...

Monaco, FP3 alle 12.30 e pole alle 16: LIVE su Sky

GUIDA TV

Sesto weekend del Mondiale Formula 1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Dalle libere di...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS