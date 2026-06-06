Frederic Vasseur non sarà presente in circuito oggi. Lo comunica la Ferrari con una nota: "A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista"

Frederic Vasseur è in osservazione presso una struttura sanitaria locale a seguito di alcuni accertamenti medici. Oggi non sarà presente, dunque, al circuito di Monaco. Lo comuica la Ferrari con una nota: "Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi. A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista".