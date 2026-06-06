Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, problemi a Norris nelle libere del venerdì: McLaren infrange il coprifuoco

MONTE-CARLO

Dopo i problemi di Norris nelle libere di venerdì, il team di Woking ha reso noto che "per indagare e risolvere la questione in modo esaustivo, è stato infranto il coprifuoco e sostituito il cablaggio. Inoltre, è anche stato sostituito il pacco ESME entro i limiti consentiti". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

LIVE

A poche ore dal via della terza e ultima sessione di prove libere a Monte-Carlo, la McLaren ha reso noto che, a seguito dei problemi alla vettura di Norris che hanno compromesso le sue libere ieri, "per indagare e risolvere il problema in modo esaustivo, è stato deciso d'infrangere il coprifuoco ieri sera e sostituire il cablaggio, e sostituire il pacco ESME entro i limiti consentiti".

Formula 1: Altre Notizie

Problemi Norris, McLaren rompe il coprifuoco

MONTE-CARLO

Dopo i problemi di Norris nelle libere di venerdì, il team di Woking ha reso noto che "per...

Vasseur in ospedale, non sarà presente al circuito

ferrari

Frederic Vasseur non sarà presente in circuito oggi. Lo comunica la Ferrari con una nota: "A...

Hamilton: "Carlo Santi è un po' il Bono italiano"

ferrari

Il pilota della Ferrari ha parlato a Sky Sports del rapporto con Carlo Santi, suo ingegnere di...

Monaco, FP3 alle 12.30 e pole alle 16: LIVE su Sky

GUIDA TV

Sesto weekend del Mondiale Formula 1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Dalle libere di...

Hamilton: "C'è ancora del potenziale da estrarre"

FERRARI

Il pilota della Ferrari ha commentato così il venerdì di libere a Monaco chiuso con il suo...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS