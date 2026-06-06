F1, problemi a Norris nelle libere del venerdì: McLaren infrange il coprifuoco
Dopo i problemi di Norris nelle libere di venerdì, il team di Woking ha reso noto che "per indagare e risolvere la questione in modo esaustivo, è stato infranto il coprifuoco e sostituito il cablaggio. Inoltre, è anche stato sostituito il pacco ESME entro i limiti consentiti". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
A poche ore dal via della terza e ultima sessione di prove libere a Monte-Carlo, la McLaren ha reso noto che, a seguito dei problemi alla vettura di Norris che hanno compromesso le sue libere ieri, "per indagare e risolvere il problema in modo esaustivo, è stato deciso d'infrangere il coprifuoco ieri sera e sostituire il cablaggio, e sostituire il pacco ESME entro i limiti consentiti".