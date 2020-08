La rabbia del proprietario della Racing Point, attraverso un comunicato, dopo il verdetto della FIA e le accuse di una RP troppo simile alla Mercedes del 2019: "Siamo assolutamente convinti di quello che abbiamo fatto, Non è giusto che gli altri se la prendano con noi per le performance della nostra macchina. Mi sento male per il mio team". Il GP del 70° anniversario della F1 è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Siamo furiosi per le accuse che ci vengono mosse e siamo assolutamente convinti di quello che abbiamo fatto in modo regolare". La rabbia di Lawrance Stroll , fondatore e proprietario della Racing Point , dopo il verdetto della FIA e le accuse mosse al team di essere una copia della Mercedes del 2019 . Il responso della Federazione, relativo alle prese d'aria dei freni della RP , ha punito la scuderia con 15 punti da sottrarre alla classifica costruttori , 400mila dollari di mulata e una doppia reprimenda per le gare in Ungheria e Silverstone. La Racing ha manifestato l'intenzione di appellarsi a questa decisione, come del resto hanno deciso di fare altri team, come Ferrari, Renault, McLaren e, un po' a sorpresa, la Williams (motorizzata Mercedes).

"Non è giusto che gli altri non abbiano fatto il loro lavoro e se la prendano con noi per le performance della nostra macchina - prosegue Stroll - a marzo siamo stati noi a invitare la FIA a visitare la nostra fabbrica per spiegare come abbiamo lavorato. Poi la storia delle prese dei freni. Mi sento male per il mio team che ha lavorato così duramente ed è accusato di cose non vere". Parole che segnano uno scontro totale in Formula 1.

"Accuse inaccettabili"

In un comunicato pubblicato sul sito della Racing Point si legge: "Non parlo spesso pubblicamente, tuttavia sono estremamente arrabbiato per le voci e le accuse sul fatto che avremmo imbrogliato. In particolare quei commenti provenienti dai nostri concorrenti. Mai imbrogliato in vita mia. Queste accuse sono del tutto inaccettabili e non vere. La mia integrità e quella del mio team sono fuori discussione".

Scioccati e delusi

"Tutti nella Racing Point sono rimasti scioccati e delusi dalla sentenza della FIA e sostengono fermamente la nostra innocenza - prosegue Stroll - Questa squadra, sotto vari nomi, ha gareggiato in Formula 1 per oltre 30 anni e oggi impiega centinaia persone. Siamo sempre stati un costruttore e continueremo a esserlo in futuro". I primi sono stati anni difficili, prosegue la nota, ma "tra il 2016 e il 2018 questa è stata la quarta migliore squadra in griglia, lavorando con il budget più basso e ottenendo dei podi". E sulla gestione dal suo arrivo: "Con stabilità e nuovi investimenti, competitività di questa squadra non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno. La squadra può finalmente esprimere il suo potenziale e dovrebbe essere celebrata per le sue ottime prestazioni".