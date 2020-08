C'è il verdetto sul caso Racing Point dopo il doppio reclamo della Renault e i sospetti di una monoposto simile alla Mercedes del 2019: 15 punti di penalità per il GP della Stiria, una multa di 400mila euro e reprimenda per le gare in Ungheria e Silverstone. La protesta del team francese ha riguardato le prese d'aria dei freni della RB. l GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

C'è il verdetto sul caso Racing Point. In un documento di 14 pagine, a seguito dei reclami della Ranault, i commissari FIA hanno stabilito una penalità e una multa per il team "Rosa", la cui monoposto 2020 è sospettata di essere molto simile alla Mercedes del 2019. Il reclamo della Renault ha riguardato le prese d'aria dei freni. Questo il responso della Federazine: 15 punti di penalità e 400mila dollari di multa. I punti tolti riguardano la gara in Stiria così come la multa; reprimenda, invece, per i successivi Gran Premi in Ungheria e Gran Bretagna.



Le tappe che hanno portato al verdetto del 7 agosto: