Veloci e spettacolari: è la F1 dei giovani

Contro una Mercedes che inaspettatamente in gara si è scoperta più fragile nella gestione delle gomme. L’occasione era imperdibile e il pilota olandese se l’è presa con forza andando non solo a sorpassare Bottas in pista ma anche nella classifica piloti. Dopo la quinta gara della stagione Verstappen insegue Hamilton a 30 punti ed è chiaro come sia l’unico che può provare a giocare contro le Mercedes.