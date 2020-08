Dopo il ronnovo con Mercedes, subito un segnale da Bottas che si è preso la pole per la seconda gara consecutiva a Silverstone. Hamilton con lui in prima fila, terzo tempo per Hulkenberg con la Racing Point. Atteso un segnale dalla Ferrari: Leclerc scatta con l'ottavo tempo, Vettel con l'undicesimo dopo la penalità a Ocon. Il GP del 70° anniversario della F1 è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - GRIGLIA - VETTEL ELIMINATO NEL Q2

Saranno state le critiche o l’aver messo la firma sul rinnovo del contratto con la Mercedes, ma finalmente Valtteri Bottas ha tirato fuori la zampata. Dalla pole position del GP del 70^ anniversario partirà lui, che ha rubato la scena a Lewis Hamilton con un vantaggio irrisorio di 63 millesimi. Ora per festeggiare definitivamente ma soprattutto credere davvero nella lotta mondiale ha davanti a sé 52 giri per provare a rendere le cose difficili al suo ingombrante compagno di squadra. Senza imprevisti la lotta sarà di nuovo in famiglia, almeno là davanti. Mentre dietro la griglia sarà più bollente che mai. La storia di Nico Hulkenberg richiamato a sostituire Perez positivo al Covid che piazza la Racing Point terza alla seconda qualifica vale già da sé il biglietto.