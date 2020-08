Barcellona, dove le (tre) stelle brillano di più

In pochi circuiti la Mercedes riesce a dominare come a Barcellona: ecco statistiche e curiosità in vista della prossima gara del Mondiale. La F1 torna domenica con il GP di Spagna: diretta sul canale 207

Il livello di performance delle frecce d’argento in questo tracciato è oltremodo inquietante: un elenco di eccellenze assolute. Cominciamo dalle qualifiche: dal 2013 in poi qui si sono sempre qualificati nei primi 3, fallendo la prima fila solo in un occasione su 14, quando Bottas fu 3° in griglia nel 2017, altrimenti sempre primi o secondi. Non a caso questo è il primo circuito in cui hanno registrato sei prime file complete, primato eguagliato a Silverstone, ma solo grazie al doppio GP (Gran Bretagna e Anniversario). Questo dato contiene un altro record: le 7 pole consecutive dal 2013 ad oggi. Solo loro sono riusciti ad infilarne così tante al Catalunya. La Ferrari, con Schumacher, si fermò a quota 5 dal 2000 al 2004. Quella di quest’anno sarà una pole oltremodo significativa, se la otterranno: batteranno il record del circuito, 7 pole, che al momento condividono con la Ferrari.