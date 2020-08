Un caldo weekend attende i protagonisti dell Formula 1 a Montmeló: temperature alte e cielo prevalentemente sereno nei tre giorni in cui sono previste libere, qualifiche e gara. Possibili anche 50° per l'asfalto. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Sesto weekend del Mondiale 2020, la Formula 1 arriva in Spagna sul circuito di Barcellona-Montmeló. Dal punto di vista del meteo aspettiamoci un weekend molto caldo, a cominciare dal giovedì di conferenza stampa con una temperatura che arriverà a sfiorare i 30° C con un cielo solo a tratti attraversato da qualche nuvola. Ci si aspettano anche 50° per l'asfalto. Poi sarà il momento di andare in pista: che tempo farà?