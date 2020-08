Il team manager della Red Bull sul caso Racing Point: "Per noi la cosa più importante è che si faccia chiarezza. Mercedes? Se c’è una squadra colpevole di aver ricevuto dei pezzi, c’è di sicuro anche una squadra che li ha forniti. Questo vuol dire violare le regole? È una domanda per la FIA". In questo weekend la F1 è in Spagna: il GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Horner chiaro sulla Mercedes

vedi anche

Ferrari, tra Vettel e FIA: un'estate caldissima

"Per noi questa vicenda si sposterà in un quadro più ampio - ha detto Horner a Roberto Chinchero - non si tratta solo di condotti della regolarità dei brake-duct, ma di ciò che è filosoficamente consentito e cosa non lo è. Per quanto riguarda la Mercedes sono sicuro che dovranno rispondere ad alcune domande, perché se c’è una squadra colpevole di aver ricevuto dei pezzi, c’è di sicuro anche una squadra che li ha forniti. Questo vuol dire violare le regole? È una domanda per la FIA”.