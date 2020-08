Ferrari, tra Vettel e FIA: un'estate caldissima

Una questione interna e un'altra che riguarda la battaglia che si è scatenata in Formula 1: la Ferrari tra il momento di Vettel e il caso Racing Point con la decisione di fare appello dopo il primo verdetto della FIA. Più che calda, forse è un'estate come mai incandescente per la Scuderia di Maranello. Domenica il GP della Spagna live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV IL GP DELLA SPAGNA SU SKY

Saranno settimane d’agosto caldissime per Mattia Binotto. Da gestire ci sono più partite aperte, cominciando da Sebastian Vettel e i problemi avuti dal tedesco le scorse gare. Dopo l’ennesimo testacoda e lo scarso feeling con la sua Rossa dimostrato a Silverstone, la squadra ha deciso di sostituire il telaio al tedesco dopo che nel vecchio è stata trovata una piccola anomalia per il passaggio violento su un cordolo.



approfondimento Ferrari, nuovo telaio per Vettel al Montmeló Il cambio non influirà certo sulle prestazioni generali della monoposto, ma provare a recuperare la fiducia di Vettel nella macchina e i suoi risultati è fondamentale anche per la squadra. La SF1000 in Spagna non avrà invece aggiornamenti, come ha confermato il responsabile Ingegneria Telaio, Simone Resta.

approfondimento Wolff: "Patto della Concordia, così non firmiamo" Sviluppi rimandati, come è stata rimandata la firma del Patto della Concordia, cioè l’accordo commerciale che regola la partecipazione e il trattamento economico delle squadre al Mondiale di Formula 1. Questa partita Binotto l’ha già vinta, avendo il team italiano mantenuto uno status privilegiato per la sua storia, che significa prendere più soldi e contare più degli altri.