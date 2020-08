Il team principal della Ferrari sul caso 'party-mode': "Per noi al momento non cambia molto tra qualifica e gara. Il regolamento è molto complesso e difficile da interpretare. Non penso sia una direttiva che andrà contro un singolo costruttore" PARTY-MODE: TUTTE LE NEWS

Mattia Binotto ha parlato a Sky Sport della possibilità di eliminazione del party-mode, la mappatura che regala maggiore potenza nelle fasi decisive delle qualifiche e che ha regalato dal 2014 a oggi grandi risultati alla Mercedes. "Il regolamento Power Unit è molto complesso e anche molto difficile da interpretare - ha detto il team principal della Ferrari -. Quello in questione è solo l'ultimo di una serie di direttive tecniche, a dimostrazione di quanto sia complesso il regolamento. Fare delle direttive che possano chiarire il regolamento nella sua complessità è importante, da parte nostra in questo momento non ci saranno molte differenze tra qualifica e gara, quindi potremmo trarne poco danno".