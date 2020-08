Conto alla rovescia agli sgoccioli per la sesta gara del Mondiale 2020 di Formula 1. Il Circus è in Spagna, a Barcellona, per un weekend che si è aperto nel segno delle Mercedes: sempre in testa al termine delle prove libere fino alla pole position di Lewis Hamilton. Questo è anche il weekend in cui si è parlato un po' meno del futuro di Vettel e del caso Racig Point, ma dove è spuntato l'argomento e le possibili novità sul paryt-mode sin dal prossimo GP in Belgio. La gara in Catalogna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) alle 15.10. In pist anche Formula 2 e Formula 3.