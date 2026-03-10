Mercedes: "In Australia meccanici fantastici con la macchina di Antonelli". VIDEOF1
Con un video sui propri account social, la Mercedes, nella figura di Simone Resta, ha tracciato un bilancio del trionfale weekend australiano, tornando sul lavoro dei meccanici per sistemare la macchina di Kimi Antonelli dopo il brutto incidente nelle FP3.
Mercedes può certamente ritenersi soddisfatta del primo weekend stagionale in Formula 1: Russell e Antonelli sono arrivati primi e secondi sia in qualifica che in gara, mettendo in mostra la forza delle Frecce d'Argento. Simone Resta, ex capo progettista Ferrari dal 2014 al 2018 e ora Direttore dello Sviluppo Strategico della Mercedes, ha fatto una valutazione del GP d'Australia, in un video postato sui social dalla scuderia tedesca. L'ingegnere imolese è tornato sull'incidente di Kimi Antonelli durante le FP3, sottolineando il grande lavoro compiuto dai meccanici per rimettere in pista l'italiano in tempo per le qualifiche: "Ci siamo riusciti perchè abbiamo un gruppo di ragazzi nel garage che sono i migliori in quel che fanno. C'erano un sacco di pezzi da riparare, come il cambio e le sospensioni, ma i ragazzi sono stati fantastici e hanno fatto in modo che Kimi riuscisse a qualificarsi in prima fila. Sono stati grandi".
"Abbiamo imparato molto sulle partenze"
Uno dei punti deboli della Mercedes in Australia è stata sicuramente la partenza, in cui sia Russell che Antonelli hanno faticato. Resta, a riguardo, ha detto: "Non abbiamo fatto il massimo come squadra. Avevamo la batteria molto al di sotto del normale dato che era la prima volta che riuscivamo a completare il giro di ricognizione. Abbiamo imparato molto come team da questo episodio, i piloti sono riusciti a restare abbastanza calmi durante l'intera procedura. Faremo in modo di comportarci meglio la prossima volta".