Mercedes può certamente ritenersi soddisfatta del primo weekend stagionale in Formula 1: Russell e Antonelli sono arrivati primi e secondi sia in qualifica che in gara, mettendo in mostra la forza delle Frecce d'Argento. Simone Resta, ex capo progettista Ferrari dal 2014 al 2018 e ora Direttore dello Sviluppo Strategico della Mercedes, ha fatto una valutazione del GP d'Australia, in un video postato sui social dalla scuderia tedesca. L'ingegnere imolese è tornato sull'incidente di Kimi Antonelli durante le FP3, sottolineando il grande lavoro compiuto dai meccanici per rimettere in pista l'italiano in tempo per le qualifiche: "Ci siamo riusciti perchè abbiamo un gruppo di ragazzi nel garage che sono i migliori in quel che fanno. C'erano un sacco di pezzi da riparare, come il cambio e le sospensioni, ma i ragazzi sono stati fantastici e hanno fatto in modo che Kimi riuscisse a qualificarsi in prima fila. Sono stati grandi".