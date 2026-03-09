Max Verstappen sarà al volante di una Mercedes nella 24 ore del Nurburgring. L'annuncio ufficiale della casa tedesca. La gara si svolgerà il 16 e 17 maggio, pochi giorni prima del GP del Canada di F1. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 guiderà una Mercedes-AMG GT3 per il Mercedes-AMG Team Verstappen Racing con il supporto di Red Bull. Con lui il trio di piloti Auer-Gounon-Juncadella. "La 24 Ore del Nürburgring è una gara che era nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta di poterla realizzare ora", ha dichiarato il pilota. "Ora si tratta di preparare al meglio gli eventi, in modo da poter ottenere il massimo in gara". In avvicinamento alla 24 Ore del Nurburgring, Verstappen dovrebbe anche partecipare alla Nürburgring Endurance Series il 21 marzo, circa una settimana dopo il Gran Premio di Cina di F1. Lo scorso anno, Verstappen ha ottenuto la licenza per gareggiare nelle gare endurance di alto livello. A settembre, ha debuttato in una gara GT3 e ha vinto, guidando una Ferrari 296 GT3 nella Nürburgring Endurance Series.