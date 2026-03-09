Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Verstappen (Red Bull) correrà la 24 Ore del Nurburgring con una Mercedes

L'ANNUNCIO

Il 4 volte campione del mondo di F1 con la Red Bull sarà al volante di una Mercedes per la 24 ore del Nurburgring in Germania. L'annuncio ufficiale della casa tedesca: l'olandese guiderà la Mercedes-AMG GT3 insieme al trio Auer-Gounon-Juncadella

FORMULA 1, TUTTE LE NOTIZIE

Max Verstappen sarà al volante di una Mercedes nella 24 ore del Nurburgring. L'annuncio ufficiale della casa tedesca. La gara si svolgerà il 16 e 17 maggio, pochi giorni prima del GP del Canada di F1. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 guiderà una Mercedes-AMG GT3 per il Mercedes-AMG Team Verstappen Racing con il supporto di Red Bull. Con lui il trio di piloti Auer-Gounon-Juncadella. "La 24 Ore del Nürburgring è una gara che era nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta di poterla realizzare ora", ha dichiarato il pilota. "Ora si tratta di preparare al meglio gli eventi, in modo da poter ottenere il massimo in gara". In avvicinamento alla 24 Ore del Nurburgring, Verstappen dovrebbe anche partecipare alla Nürburgring Endurance Series il 21 marzo, circa una settimana dopo il Gran Premio di Cina di F1. Lo scorso anno, Verstappen ha ottenuto la licenza per gareggiare nelle gare endurance di alto livello. A settembre, ha debuttato in una gara GT3 e ha vinto, guidando una Ferrari 296 GT3 nella Nürburgring Endurance Series.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Russell-Mercedes imbattibili: ma dovranno lottare

Mara Sangiorgio

Il GP Australia anche on demand: LA GUIDA

LA GUIDA

Non riuscite a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere) tutto...

GP Australia, le possibili strategie in gara

Formula 1

Il primo GP della stagione in Australia è pieno di incognite anche dal punto di vista degli...

F2, Tsolov vince la Feature Race di Melbourne

GP Australia

Nikola Tsolov vince la Feature Race della Formula 2 a Melbourne. Il pilota del team Campos...

Gli orari delle repliche del GP Australia 2026

GUIDA TV

Non hai visto la gara inaugurale del Mondiale? Nessun problema! Sky resta in pista per...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS