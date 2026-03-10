Offerte Sky
F1, cambia ancora il regolamento? Si deciderà dopo il GP Cina

Formula 1
Andrea Sillitti

Andrea Sillitti

©IPA/Fotogramma

La prima gara in Australia ha lasciato più di qualche dubbio agli appassionati sulle nuove macchine e i nuovi regolamenti della F1. La Fia starebbe pensando di intervenire a livello regolamentare, ma bisognerà aspettare almeno il GP della Cina, in programma nel weekend del 13-15 marzo in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, COM'È IL CIRCUITO DI SHANGHAI

La F1 2026 fa discutere: c’è chi storce il naso per sorpassi artificiali e il ruolo troppo rilevante dell’energia elettrica e, chi invece si è divertito e vede gli aspetti positivi delle nuove macchine. Di sicuro arriveranno dei correttivi, ma la Fia vuole aspettare il GP di Cina prima di decidere con le squadre come intervenire. In ogni caso la pista di Shanghai dovrebbe mettere meno in risalto le pecche di questo nuovo regolamento perché rispetto a Melbourne presenta più frenate e curve lente, le zone ideali per ricaricare la batteria. Per lo stesso motivo la Ferrari guarda con ottimismo al weekend cinese, anche se resta un lunghissimo rettilineo di 1km e due in cui la Mercedes dovrebbe fare la differenza. A Shanghai ci sarà anche la Sprint e visto come scattano in partenza le Rosse la gara breve potrebbe essere una bella occasione: un anno fa proprio nella Sprint la vittoria di Hamilton, un acuto rimasto però isolato in una stagione deprimente per lui e per il team. Il 2026 sembra invece partito con il piede giusto: la Ferrari è seconda forza, il gap con Mercedes c’è ma anche la convinzione di poterlo colmare.

