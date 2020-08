La Williams cambia: ceduta a un fondo americano

La Williams cambia padrone. Il team britannico, messo in vendita a fine maggio, ha annunciato infatti l'acquisizione da parte del fondo di investimento americano Dorilton Capital. "Dorilton Capital e' noto per l'approccio a lungo termine dei suoi investimenti ed il suo obiettivo principale sara' quello di rendere la squadra competitiva", afferma il team Williams in una nota. Non sono stati forniti dettagli sugli aspetti finanziari della transazione.