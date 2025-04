Charles Leclerc dopo il 4° posto di Sakhir: "La strategia era quella preventivata, pensavo fosse possibile una sosta ma con la Soft abbiamo avuto molto degrado. E' stato il miglior risultato possibile, ho lottato e dato tutto. Con la media è andata bene, ma con le dure non siamo andati bene. Speriamo in Arabia di tornare a lottare per il podio, sono deluso di aver dato tutto e aver chiuso 4°. Il massimo non è ancora abbastanza". Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS