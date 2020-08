3/10 ©Getty

SAUBER: 373 GP. La scuderia svizzera è stata nel circus non consecutivamente dal 1993 al 2018, conquistando 10 podi in 21 stagioni. Il pilota più presente è Marcus Ericsson, seguito da Frentzen e Massa. In Sauber si sono visti anche due campioni del mondo come Jacques Villeneuve e Kimi Raikkonen