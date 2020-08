Flavio Briatore è ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid-19. Lo rivela il sito dell'Espresso, secondo il quale l'imprenditore si troverebbe nella struttura da lunedì non in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero definite "serie"

Flavio Briatore positivo al Covid-19 e ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Lo afferma il sito dell'Espresso, secondo il quale l'imprenditore si troverebbe nella struttura da lunedì. Da quanto trapela, non sarebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero definite "serie". Nei giorni scorsi, lo stesso Briatore si era protagonista di uno scontro con il governo e il sindaco di Arzachena riguardo alla chiusura delle discoteche, compreso il Billionaire a Porto Cervo. Proprio in merito al locale di sua proprietà, come riporta l’Ansa, ci sono altri 52 casi di positività tra il personale: l'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall'Ats, come ha riportato il quotidiano L'Unione Sarda, è arrivato nella tarda sera di lunedì confermando la presenza di un focolaio nel locale chiuso dal 17 agosto. Prima sei positivi, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento. A Ferragosto, Flavio Briatore era stato tra i protagonisti di una partita di calcetto all’hotel Cala di Volpe con altri vip, tra cui l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche lui risultato positivo al tampone.