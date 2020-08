Il Mondiale torna sul tracciato belga un anno dopo il tragico incidente in F2, dove perse la vita Anthoine Hubert e fu gravemente coinvolto Juan Manuel Correa. A 12 mesi di distanza, ecco cos'è cambiato per garantire più sicurezza nella zona dell'impatto

Il 31 agosto di un anno fa, il weekend del GP del Belgio fu scosso dal tragico incidente in cui perse la vita Anthoine Hubert, pilota di Formula 2. Hubert verrà ricordato in questo fine settimana, dove F1, F2 e F3 scenderanno in pista sullo stesso tracciato di Spa dove, come notato da RaceFans.net, alcune modifiche sono state apportate nel punto dell'impatto della monoposto guidata dal 22enne francese.