Leclerc: "2019 lontano, lavoriamo per il futuro"

Il pilota monegasco, vincitore del Gran Premio del Belgio nella scorsa stagione, confronta la Ferrari 2019 con quella di quest'anno: "Non siamo certo nella stessa situazione, faticheremo nel primo e terzo settore. Pensiamo a lavorare bene per il futuro". Il tedesco: "Io driver of the day in Spagna? Mi ha fatto piacere..."

Charles Leclerc non dimenticherà mai il circuito di Spa, dove un anno fa ottenne la sua prima vittoria in Formula 1. Ma nel 2019 era tutta un'altra Ferrari, come ha ribadito ancora una volta il monegasco alla vigilia del weekend in Belgio. "Non siamo ovviamente nella stessa posizione del 2019, dobbiamo cercare di portare la macchina nella miglior posizione possibile e cercare di lavorare bene per il futuro - ha esordito Leclerc ai microfoni di Sky Sport -. Per noi questa stagione è molto difficile, ma faremo del nostro meglio. Sappiamo dove migliorare, abbiamo individuato il problema tecnico avuto in Spagna e ora va risolto". Il ferrarista è preoccupato soprattutto dal primo e dal terzo settore. "Lì faremo fatica, ma speriamo di poter recuperare nel secondo". Un pensiero anche per Antoine Hubert, morto a Spa lo scorso anno nella gara di Formula2 "Fu durissimo e lo sarà ancora in questo weekend, perché ce l'ho ancora in testa. È la prima cosa che ho pensato appena sono tornato qui - ha concluso Leclerc -. Sono stato orgoglioso di avergli dedicato la vittoria lo scorso anno".