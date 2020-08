F2, Shwartzman domina le libere a Spa

Robert Shwartzman domina le libere del GP del Belgio, in programma a Spa a un anno esatto dalla morte di Hubert. Il russo precede Tsunoda e Mazepin. Niente sessione per Ticktum, che era in attesa del risultato del tampone, poi risultato negativo. Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Robert Shwartzman ha chiuso in testa le prove libere del GP del Belgio di Formula 2. Il pilota della Prema ha preceduto Tsunoda e Mazepin. Settimo tempo per Mick Schumacher, che ha preceduto l'italiano Luca Ghiotto. Si corre a un anno dalla scomparsa di Hubert, ricordato con un logo da tutto il circus in questo fine settimana a Spa.

Ticktum, niente libere: poi tampone negativo

La Formula 2 ha fatto sapere attraverso una nota che Dan Ticktum non ha preso parte alle libere in quanto il test Covid-19 ha dato un risultato "inconcludente". Il pilota ha atteso il risultato del nuovo tampone, risultato negativo e così potrà scendere regolarmente in pista.