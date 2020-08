Tragedia sfiorata a Spa durante il GP del Belgio. Dopo pochi giri, Antonio Giovinazzi è infatti finito a muro con la sua Alfa Romeo. La carambola ha portato la monoposto in pista, in un punto dove le vetture arrivano a forte velocità. Russell, con la Williams, è riuscito ad evitare per pochi centrimetri l'Alfa del pilota italiano, scegliendo di girare a sinistra e finire contro le gomme di protezione. Proprio il distaccamento di uno pneumatico è stato l'altro grande allarme: fortunatamente però la corsa della gomma è terminata senza conseguenze. I due piloti sono subito usciti autonomamente sulle proprie gambe. Dopo l'uscita della Safety Car, utile per la raccolta dei tanti detriti in pista, la gara è regolarmente ricominciata.