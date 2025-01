Ferrari non perde tempo e dopo la storica prima uscita di Lewis Hamilton a Fiorano, la squadra si sposterà a Barcellona per ulteriori tre giornate di test TPC (Testing Previous Cars) dal 28 al 30 gennaio, che si sommeranno ad altre due in occasione dei test Pirelli che si terranno proprio al Montmelò e che precederanno i test prestagionali in Bahrain. Come riportato da AutoRacer.it, sul circuito catalano ci saranno due vetture, una per Lewis Hamilton, che potrà proseguire il processo di familiarizzazione con il metodo di lavoro della Scuderia e l'altra per Charles Leclerc, con il monegasco che si appresta a iniziare la sua settima stagione in rosso. Dunque, non solo le giornate TPC con in pista la SF-23 così come a Fiorano. Nel corso dei test Pirelli del 4-5 febbraio, dedicati allo sviluppo delle coperture che debutterano nel 2026, anno che darà il via al nuovo ciclo tecnico della Formula 1, per Ferrari in pista ci sarà Lewis Hamilton con la Ferrari SF-24, che nella passata stagione ha conquistato grazie a Charles Leclerc e Carlos Sainz cinque vittorie e il secondo posto in classifica piloti.