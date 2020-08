In Belgio un altro weekend in salita per la Ferrari. Binotto parla di tempesta e non di crisi, ma il momento resta comunque molto complicato. E i piloti faticano a trovare le parole per immaginare il prossimo weekend con la "gara casalinga" HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

Non è crisi, ma tempesta sì. Mattia Binotto si prende le sue responsabilità, ci mette la faccia e usa parole precise per descrivere quello che per la Ferrari è un momento storico e nerissimo. A Spa-Francorchamps come erano partiti i due ferraristi sono arrivati, solo in ordine invertito: tredicesimo Sebastian Vettel, quattordicesimo Charles Leclerc. Mai così male qui nella storia del Cavallino con due monoposto fuori dai primi dieci. La gara è stata tutta una salita: il passo non c’è mai stato, la potenza per resistere ai sorpassi degli altri nemmeno ed è mancata ancora una volta l’affidabilità per quanto riguarda la macchina del monegasco, che ha combattuto con problemi di pressione d’aria del motore fin dall’inizio dopo un bello scatto che lo aveva portato fino alla nona posizione.