Eì il giorno del GP di Spa, settima prova del Mondiale di Formula 1: monoposto al via alle 15.10 con entrambe le Ferrari chiamate a un'impresa quasi impossibile. Oggi in pista anche F2 e F3. Qui il programma completo. Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

E' il giorno del Gran Premio del Belgio, settima prova del Mondiale di Formula 1 2020. In un weekend finora terribile per la Ferrari, con l'eliminazione di entrambe le SF1000 dal Q3, Leclerc e Vettel sono chiamati a una che appare rimonta quasi impossibile. Basterà la voglia di riscatto a cambiare le sorti di questo fine settimana per la Rossa? Dalla pole scatta Lewis Hamilton, con lui in prima fila l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Seconda fila con Max Verstappen (Red Bull) e la sorpresa Daniel Ricciardo (Renault). La gara avrà inizio alle 15.10 con la diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Su Skysport.it la cronaca giro dopo giro, sui social seguiteci con #SkyMotori. Uno sguardo anche al meteo: giornata nuvolosa, prevista pioggia e temperatura attorno ai 13°C.