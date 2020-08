Ne parliamo solo ora, quando i motori della Formula 2 a Spa si sono spenti dopo seconda prova vinta da Shwartzman e con il secondo posto di Schumi Jr. Ma c'è di più, perché è stato un weekend diverso, con un'atmosfera diversa. Nella foto che apre questo articolo e nel tweet che segue, c'è Juan Manuel Correa. Accanto a lui il collega e amico Callum Ilott. Correa un anno fu coinvolto nell'incidente in cui ha perso la vita Anthoine Hubert: la monoposto del francese si è schiantò sulle barriere a lato della salita che porta al Raidillon e rimbalzò in pista, venendo speronata e spezzata in due da quella l’ecuadoriano, poi rimasto gravemente ferito con fratture ad entrambe le gambe. In questa immagine c'è un tentativo di ritorno alla normalità, la voglia di essere in pista, come già dimostrato da Juan Manuel con le gare virtuali durante il lockdown. In un'altra immagine, che però abbiamo scelto di non pubblicare in questi giorni, Correa è stato accompagnato sul luogo dell'incidente. Lo abbiamo fatto pensando che quel momento dovesse essere solo suo. Questo, invece, è anche un po' nostro. Dà speranza.