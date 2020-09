Il Motomondiale si trasferisce a Misano: due settimane di pausa possono bastare, si torna in pista. Si tratta di una tappa particolarmente speciale: per la prima volta in questa stagione i tifosi potranno tornare ad assistere all’evento dalle tribune. Il primo appuntamento è fissato con la conferenza piloti in programma giovedì alle 17, seguita dall'approfondimento in Paddock Live Show. Venerdì le prove libere: si comincia con la Moto3 alle 8.55, sabato le qualifiche e domenica le gare. Vediamo il programma nei dettagli, su Sky Sport MotoGP (canale 208).

GP di Misano, la programmazione

Giovedì 10 settembre

Ore 17.00: Conferenza stampa piloti

Ore 18: Paddock Live Show

Venerdì 11 settembre

Ore 8.50: Paddock Live

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 18.00: Paddock Live Show

Ore 18.15: Talent Time

Sabato 12 agosto

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 17: conferenza stampa piloti

Ore 18.00: Paddock Live Show

Ore 18.15: Talent Time

Domenica 13 settembre

Ore 8.20: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 18.00: Race Anatomy