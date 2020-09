Antonio Giovinazzi pronto a scendere in pista a Monza per il GP d'Italia, prima delle due prove conscutive prevsite nel nostro territorio. E per celebrare questo evento, il pilota pugliese dell'Alfa Romeo Racing, reduce da un brutto incidente a Spa, ha deciso di omaggiare con un casco speciale l'Italia. Si tratta di una vera cartolina, con tanto di timbro, per un viaggio attraverso i colori della sua regione e le bellezze italiane.