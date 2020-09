Il pilota tedesco, nella conferenza del giovedì a Monza, parla anche della necessità di tutelare l'ambiente: "Questo è uno sport globale, bisogna fare di più ed essere un esempio. La tecnologia può aiutare". Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP ITALIA SU SKY: IL PROGRAMMA

"Siamo qui per lottare anche per i tifosi che non ci saranno e cercheremo di dare il massimo". Sebastian Vettel, nonostante il momento della Ferrari, cerca di guardare con ottimismo al GP d’Italia. “Difficile creare aspettative – prosegue il tedesco nella conferenza piloti - soprattutto qui. Non avremo il supporto dei tifosi ma fermo tutto quello che possiamo fare per avere il miglior weekend di gara possibile".

Seb e l'ambiente Vettel parla un po' meno di Ferrari, ma pone l'accento su un tema mondiale come la tutela dell'ambiente: "Preoccupato per il futuro della F1? Ne ho parlato tempo fa, non credo la scorsa settimana (dice rivolgendosi al gionalista che gli ha rivolto la domanda, ndr) ma se si pensa alla situazione del pianeta, se si guarda tutto con aspetto critico, allora ci si potrebbe chiedere qual è il punto di vista della F1. Dobbiamo esaminare la situazione, anche alla luce della pandemia che stiamo affrontando. Ci sono problemi importanti a cui fare fronte e forse la F1 non è in prima linea. Dobbiamo fare meglio rispetto a ciò che facciamo ora per la cura dell’ambiente. La F1 deve fare qualcosa di più. Altrimenti, a mio parere, le cose potrebbero essere difficili per tutti".