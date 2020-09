Pacchetto aerodinamico dedicato per la gara di Monza: così la Ferrari cerca di ritrovare la velocità e la potenza di motore, punto debole della SF1000. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Non ci si arrende in Ferrari. Per il GP d’Italia previsto un nuovo pacchetto di aggiornamenti dedicato a questo tipo di tracciato. Ali scarichisssime per cercare quella velocità e potenza motore che resta il grande punto debole della SF1000. C’è ottimismo nel team da questo punto di vista per cercare di dare una svolta a quella che fino a questo momento è stata una stagione negativa. "Avremo un pacchetto aerodinamico dedicato che speriamo ci possa aiutare ad avere una SF1000 più competitiva. Detto questo, l’obiettivo del fine settimana non cambia: massimizzare la prestazione e portare a casa quanti più punti possibile", ha detto Vettel attraverso le dichiarazioni rilsciate dal team martedì attraverso un comunicato.