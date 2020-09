Da un anno all'altro il mondo si è capovolto: nel 2019 a Monza la Ferrari vinceva, nel 2020 lotterà salvo miracoli nelle retrovie. Il bagno di folla per il trionfo di Leclerc non si ripeterà, questo è sicuro, se non altro perché il pubblico non potrà accedere. La SF90 dava il meglio sui lunghi rettilinei, la SF1000 sul dritto è piantata come ha dimostrato inesorabilmente Spa. Il grande punto debole, il motivo per cui la Ferrari ha fatto tutti questi passi indietro sta nel motore: una bomba l'anno scorso probabilmente sfruttando zone grigie del regolamento, spompato in questa stagione dopo le direttive tecniche e l'accordo segreto con la FIA.