La Ferrari verso il primo dei due Gran Premi consecurivi in Italia. Il momento è complesso, ma Monza e Mugello potrebbero essere gare da dentro o fuori in attesa di soluzioni per cambiare decisamente rotta.

Situazione complicata per la Ferrari, non lo scopriamo certo ora. I primi segnali sono arrivati dall'Australia dell'anno scorso. Sì, perché ci concentriamo tutti sul 2020, ma i problemi nascono da allora. Nel 2018, invece, la monoposto di Maranello ha lottato per il titolo fino ai tanti errori di Vettel seguiti dalla decisa reazione Mercedes. Poi è come se ci si fosse un po' adagiati sulla forza di quella macchina.

Sempre l’anno scorso… approfondimento Ferrari, un anno dopo: il mondo capovolto Ricordo il team radio di Vettel dove diceva che non campiva perché era così lento. E' da allora che un po' tutti si interrogano su che cosa è successo alla Ferrari, perché il Cavallino ha perso la sua strada. Ora Monza e il Mugello Sono due gare da dentro o fuori, perché poi delle decisioni andranno prese per cambiare rotta. Diamo il “beneficio dell'attesa” per le mappature dei motori che verranno congelate e con gli equilibri che potrebbero cambiare anche per Red Bull. Sarebbe l'occasione di Verstappen di poter davvero lottare per cambiare l'orientamento di questo Mondiale.